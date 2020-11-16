Министерство здравоохранения рассчитывает выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в декабре 2020 года — январе 2021-го. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в интервью программе «Главный эфир», показанной 15 ноября на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«В общем по республике надеемся, что ситуация с выходом на плато будет наблюдаться в декабре, даже январе. Но с учетом того, что эпидсезон по заболеваемости гриппом прогнозируется на январь-февраль, здесь накладываются еще и острые респираторные инфекции с гриппом. Сами понимаете, можем и до февраля с учетом данных инфекций выйти (на плато. — Прим. БЕЛТА)», — отметил Александр Тарасенко.

По его оценке, постепенное снижение заболеваемости COVID-19 возможно «уже к весне и даже ближе к лету». Хотя и сейчас в определенных регионах, например в некоторых районах Минской области, за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

Главный санврач указал, что ситуация с COVID-19 сегодня серьезней, чем при первой волне, но она контролируемая.

Белта