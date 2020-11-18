В условиях плохой погоды и ограниченной видимости ГАИ рекомендует водителям:
соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию;
избегать резких маневров и торможений;
двигаться с включенным ближним светом фар;
использовать ремни безопасности всем сидящим в автомобиле;
остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию, внешние световые приборы и переждать ливень;
не пытаться преодолеть подтопленные участки;
не парковать автомобили вблизи деревьев;
быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.
Пешеходам: не начинать переход улицы, не убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться.
Источник: УГАИ МВД Беларуси.