В условиях плохой погоды и ограниченной видимости ГАИ рекомендует водителям:

соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию;

избегать резких маневров и торможений;

двигаться с включенным ближним светом фар;

использовать ремни безопасности всем сидящим в автомобиле;

остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию, внешние световые приборы и переждать ливень;

не пытаться преодолеть подтопленные участки;

не парковать автомобили вблизи деревьев;

быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.

Пешеходам: не начинать переход улицы, не убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться.

Источник: УГАИ МВД Беларуси.

Белта