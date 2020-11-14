Главная ее героиня – белочка, любопытный и умный зверек, способный быстро оказаться там, где выбрасывают тлеющий окурок, и потушить его вместо беспечного курильщика.

«Белочка пришла!» и «Не жди белочку – туши окурок!» – такие посылы в основе данной кампании. И выбраны они не случайно: во-первых, их комичность моментально включает воображение и позволяет ярко представить образы пушистых блюстителей правил безопасности, ведущих бой с непотушенными сигаретами, а во-вторых, возникающие от этих фраз ассоциации будут особенно близки людям, ведущим нетрезвый образ жизни, для которых покурить в постели и уснуть – обычное дело. Благодаря такой шутливой форме эти слоганы обязательно всплывут в сознании тех, кто в очередной раз достанет сигареты, и определенно заставят их потушить окурки, чтобы «белочка не пришла».

Отметим, что антропоморфная белка уже стала героем билбордов и листовок, аудио- и видеороликов. Ведь спасатели подошли к кампании масштабно, задействовав целый комплекс способов обратиться к незадачливым курильщикам. Не останутся без внимания и места продажи спиртного и сигарет: в магазинах воблер появится над полками с алкогольной продукцией и табачными изделиями, а для бутылок придуман некхенгер, который будет надеваться прямо на горлышко.

Подготовила Елена БЕЛКО