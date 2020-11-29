Весной, когда весь мир столкнулся с пандемией, Ольга Маханова, как и тысячи других медиков, оказалась в самом центре борьбы с невидимым врагом. Она и сегодня – одна из тех, кто по-прежнему противостоит инфекции.



Удивительное самообладание и спокойствие читалось в глазах доктора Ольги Махановой при встрече. И все та же обезоруживающая улыбка, каждому вселяющая уверенность, что все будет хорошо. Невольно замечаю на лице доктора след от недавно снятой маски. Она только что вернулась из красной зоны…

Мы поинтересовались у Ольги Леонидовны, как справляются наши медики с непростой эпидситуацией? По мнению собеседницы, цена первой волны – бесценный опыт, приобретенные профессиональные знания и навыки и сложившийся коллектив.

– Сегодня важно, что создана именно система работы, в которой каждый отвечает за свой участок, как в поликлинике, так и в условиях стационара, – отметила Ольга Маханова. – По отработанной схеме провели перепрофилирование отделений. Как и прежде, помимо инфекционного, задействовали гинекологическое, терапевтическое и хирургическое отделения. Причем терапевтическое разделили на две части: в одной лечатся пациенты с соматическими патологиями, во второй – непосредственно с коронавирусной инфекцией. Уваровичская больница, как и прежде, взяла на себя функцию терапевтического отделения. На сельских территориях пациентов осматривают врачи на дому.

Вторая волна пандемии протекает более тяжело: вирус очень сильно мутирует, приобретая все более устойчивые формы. Поэтому за здоровье людей с ослабленной имунной системой приходится побороться. Дети и подростки, молодежь болеют, но, как правило, в легкой или бессимптомной форме. Они же часто и являются переносчиками вируса.

Что должно насторожить? Кашель, затрудненное дыхание, температура. Снижение обоняния и вкуса – неспецифический симптом при данном заболевании.

Если все же человек чувствует, что заболел, куда обращаться за помощью? В поликлинику к доктору, он назначит лечение и, если необходимо, дальнейшее обследование, либо можно вызвать врача на дом.

В районе фиксируются и случаи повторного заражения COVID-19. Причем утверждение о том, что снова может заболеть человек, который перенес инфекцию в легкой форме, неверно. Человек и дважды может перенести вирусную пневмонию. Все зависит от иммунитета и общего состояния организма.

Но не менее важную роль играет и профилактика. Обязательное ношение масок и регулярная обработка рук антисептиком – элементарные правила, которые должны стать неотъемлемой частью жизни каждого человека. Благодаря этому мы защищаем не только себя, но и окружающих. Считаю, что, проявляя такого рода сознательность, люди будут только достойны уважения.

В завершение нашей беседы Ольга Леонидовна отметила: «Каждому заболевшему, помимо лечения, обязательно помогут позитивный настрой, доверие к медикам и огромное желание преодолеть недуг».

На передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией стоят как городские, так и сельские медики. О том, в какой мере в период пандемии оказывается помощь сельскому населению, «Авангард» узнал, побывав в Коммунаровской сельской участковой больнице.

Обслуживает она жителей 15 населенных пунктов Коммунаровского и Октябрьского сельсоветов, а это порядка 4100 человек. За их здоровье отвечают квалифицированные специалисты. В больнице функционируют 15 коек, 8 из которых сестринского ухода, а 7 – терапевтического профиля. При амбулатории работает дневной стационар на две койки, есть кабинет функциональной диагностики и физкабинет. Одним словом, имеется все для оказания медицинской помощи сельским жителям. – С наступлением пандемии специфика нашей работы немного изменилась, – рассказывает заведующая сельской больницей врач общей практики Марина Майорчик. – Присутствует и определенная напряженность, что связано с большим потоком людей, но ситуация контролируема. Как показывает практика, в осенний период обычно наблюдается рост простудных заболеваний, следовательно, увеличивается и количество обращений за медицинской помощью. В среднем в день к нам обращается порядка 50-60 человек. Надо сказать, что в этом году население проявляет сознательность и активно вакцинируется от гриппа.

Марина Валерьевна акцентировала внимание на том, что в разгар пандемии в больнице принимаются все необходимые меры, чтобы противостоять невидимому врагу. Для больных даже с не ярко выраженными симптомами простудных заболеваний обеспечен отдельный вход и ведется прием. Также специальным прибором проверяют уровень кислорода в крови и измеряется температура тела. А при необходимости врач выезжает к больному на дом, проводя обследование, включая лабораторное. Всем заболевшим доктор выписывает листки нетрудоспособности. В настоящее время на территории сельсовета зарегистрировано 12 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, под наблюдением находятся 40 контактов первого уровня. Со всеми этими людьми ведется работа. Болеющие в легкой форме принимают соответствующее лечение на дому, а если заболевание протекает в тяжелой форме и требует госпитализации, больные направляются в райбольницу. В обязательном порядке как заболевшие, так и контакты первого уровня ежедневно обзваниваются, чтобы выяснить их состояние. При необходимости берутся соответствующие анализы. Алгоритм действий в период пандемии разработан, и медики ему четко следуют.

– Хотелось бы успокоить людей, сетующих на то, что сейчас мы не проводим лечение в стационаре. Коечный фонд, находящийся на балансе нашей больницы, временно перепрофилирован и передан в центральную райбольницу. Это необходимая мера, ведь количество нуждающихся в госпитализации там выше. Когда в этом не будет необходимости, больница начнет работать в прежнем режиме. А пока медики стоят на страже здоровья граждан, они и сами должны позаботиться о своей безопасности. Чтобы уберечь себя и облегчить работу врачам, в обязательном порядке соблюдайте масочный режим, держите социальную дистанцию, тщательно обрабатывайте руки и выполняйте другие необходимые рекомендации, – подчеркнула Марина Валерьевна.

Наталья ЛОГУНОВА,

Светлана МЕДВЕДЕВА