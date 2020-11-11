Уважаемые жители Будакошелевщины!

2021 год будет ознаменован важнейшим событием в жизни нашей страны: представители всех регионов Беларуси – люди разных социальных групп, профессий и возрастов – обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития республики на Всебелорусском народном собрании.

Приглашаем вас принять участие в общественном обсуждении, подготовке предложений по совершенствованию национального законодательства. Свои предложения можно оставить в общественной приемной при Гомельском областном исполнительном комитете во вторник и четверг с 16.00 до 18.00 в период с 12 ноября текущего года по 21 января 2021-го по адресу: г. Гомель, проспект Ленина, 2, каб. №106.

Предложения в указанные часы принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37. С графиком работы общественной приемной можно ознакомиться на официальном сайте Гомельского облисполкома в разделе «Общественная приемная».

Телефон общественной приемной при Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете 7-75-78. С предложениями можно обратиться по данному номеру с 16.00 до 18.00.

Так, 12 ноября с 16.00 до 18.00 прием осуществит председатель Гомельской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», директор Гомельского филиала РУП «Белпочта» Терещенко Галина Анатольевна, тел. 8 (0232) 33-12-37.

В нашем районе в этот день с 16.00 до 18.00 по тел. 7-75-78 прием проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома, депутат Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Савельева Вера Петровна.