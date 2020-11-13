Оценили ход строительных работ.

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Александр Субботин и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей побывали на одном из самых крупных строительных объектов района – свиноводческом комплексе СУП «Андреевка».

О текущем положении дел заместителя Премьер-министра и председателя облисполкома детально проинформировали председатель райисполкома Анатолий Гапоник, заместитель председателя Дмитрий Шпиганович, генеральный директор ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» Александр Гончаров и директор СУ-243 Виктор Кончиц.

Высокотехнологичный комплекс будет представлять собой производство с замкнутым производственным циклом и предназначен для круглогодичного равномерного производства свинины. Проектная мощность строящегося комплекса составляет 13,8 тысяч скотомест, среднегодовое поголовье 14.6 тысяч голов. Свиноводческий комплекс с замкнутым циклом мощностью 24 тысячи голов свиней в год располагается на площади 18,3 га. Комплекс спроектирован по принципу зонирования и включает в себя зоны карантина, административно-хозяйственную, навозохранилища, временного хранения и утилизации отходов, очистки дождевых сточных вод, источников водоснабжения и производственную зону. Все здания производственного назначения, куда входят репродуктивное и откормочное отделение, для удобства работы, обслуживания, перегона свиней соединены между собой галереями.

Объем инвестиций составит 51,9 млн. рублей. Строительство ведется с привлечением средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики Республики Беларусь. Заказчиком по объекту является ГП «Гомельское областное УКС», генеральным подрядчиком – ОАО «Гомельский домостроительный комбинат». В целом, на объекте задействовано порядка 15 организаций-субподрядчиков. На сегодняшний день строительная готовность составляет 70%. Объект обещают сдать в конце этого года.