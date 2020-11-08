Каждый год на Будакошелевщине прибывает в рядах молодых специалистов, и этот не стал исключением. Яна Вамбрикова – наша землячка, с 1 сентября она преподает иностранные языки. Позади первая четверть, а значит пришло время делиться впечатлениями.

– Яна Геннадьевна, почему именно учитель?

– Я всегда хотела быть учителем. В детском саду видела себя воспитателем, в начальной школе – учителем начальных классов, а в 6 классе поняла, что люблю английский и хочу его преподавать. Были определенные сомнения за два года до поступления, но в 11-й класс я пришла уже с полной уверенностью, что буду поступать в Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины на факультет иностранных языков. И вот я занимаюсь тем, о чём давно мечтала: преподаю немецкий и английский языки.

– Не считаете эту профессию «устаревшей»?

– Нет, конечно! Во-первых, дистанционное обучение только доказало, что гораздо легче и интереснее учиться, когда учитель рядом и может сразу что-то объяснить. А во-вторых, эта профессия не может быть устаревшей, просто потому что учителя никогда не стареют. Ведь большую часть дня они находятся среди детей и молодёжи. Как здесь можно постареть? Поэтому я считаю, что это всё стереотипы.

– Скажите честно, вы рады, что вернулись домой? Или все же не хватает большого города?

– Сейчас мне и правда не хватает шума города, но и на родине есть свои плюсы: встретила тех, с кем не общалась уже несколько лет, все меня искренне поддерживают. Все-таки здесь меня знают и помнят еще совсем маленькой. Это многого стоит.

– Позади первая четверть. Поделитесь, пожалуйста, ощущениями от преподавания?

– Мне очень нравится! Мои ученики такие старательные, способные и очень активные, они открыты всему новому. Я стараюсь найти общий язык абсолютно со всеми, завоевать их доверие. Они ведь всё чувствуют и понимают.

– То есть можно говорить, что ваши ожидания оправдались?

– Думаю, да. Но, если честно, поначалу я очень переживала. Мне казалось, что я не смогу влиться в коллектив, что дети не будут меня слушать, что им вообще будет неинтересно на моих уроках. В общем, представляла себе самый худший сценарий. Но оказалось всё ровно наоборот. Коллектив меня принял хорошо, все помогают и поддерживают, а дети – просто умницы. Даже за такое небольшое время я уже вижу результаты своей работы. Это очень приятно!

– Легко ли быть молодым учителем в современной школе? Каким, по-вашему мнению, должен быть хороший педагог?

– На мой взгляд, работа учителя – очень тяжелый и ответственный труд. Нужны знания, любовь к детям, чуткость, терпение и, конечно, опыт. Последнего молодому учителю, как понимаешь, пока не достает. Нам очень трудно быть с учениками «на одной волне», но при этом оставаться авторитетом.

Лиза Цыкунова,

член клуба «Юный журналист»

Фото из архива

Яны Вамбриковой