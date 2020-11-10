Представительство ПРООН в Беларуси запустило новый медиапродукт как часть инициативы по быстрому реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19. Это серия подкастов «Коронный вопрос», сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве ПРООН в Беларуси.

«Серия состоит из 10 эпизодов, каждый из которых посвящен определенной теме. Через личные истории белорусов и белорусок новый медиапродукт показывает многогранность последствий пандемии коронавируса для разных сфер жизни и групп населения», — рассказал сотрудник по коммуникации и продвижению ПРООН в Беларуси Алексей Чистодарский. По сути, это истории людей, которые из-за (а порой и благодаря) пандемии посмотрели иначе на свой образ жизни, любимую работу, привычки и смогли начать новый этап — в карьере, саморазвитии.

Первый из эпизодов уже вышел. Он иллюстрирует вызовы, которые пандемия бросила женскому бизнесу. Своими историями поделились четыре предпринимательницы: владелица студии проката вечерних платьев, основательница IT-школы, руководительница мастерской полезных сладостей и создательница некоммерческой женской организации.

Женщины рассказывают, как и почему поменялись условия бизнеса во время COVID-19, чего им стоило переформатировать свое дело и какие уроки они извлекли. Например, из-за того что массовые мероприятия, торжества стали проводиться реже, потребность в вечерних платьях заметно сократилась. Пришлось перейти в режим «энергосбережения», приостановить все закупки и съемки и ждать, когда заработают меры поддержки экономики, снизит арендную плату собственник помещения.

А вот заказов в мастерской полезных сладостей, наоборот, прибавилось. В том числе благодаря тому, что владелица бизнеса уделила много внимания своему образованию и продвижению в социальных сетях, подборке рецептуры.

Хозяйке IT-школы приходилось даже отказаться от собственной зарплаты, чтобы оплачивать труд работников и удержать штат. Также курсы продавались по ценам, которые предлагали сами клиенты. В первую волну коронавируса купили веб-камеры и стали набирать смешанные группы: кто-то присутствовал в классе физически, а кто-то — удаленно.

Женщины советуют в сложных ситуациях доверять интуиции и постараться не бояться. Потому что самое важное — это просто делать шаги. «Гибкость и быстрое реагирование намного важнее, чем какой-то перфекционизм и суперидеальный продукт. И, учитывая то, что мы все оказались в новом времени, в новых условиях, в том, что никогда не происходило раньше, аудитория очень хорошо воспринимает, с пониманием», — отмечают бизнес-леди.

Послушать первый эпизод можно по ссылке https://soundcloud.com/corona-podcast.