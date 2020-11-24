Начитавшись деструктивных телеграм-каналов, некогда спокойные и мирные белорусы стали вести себя неадекватно: наносить различные нецензурные надписи, снимать и издеваться над государственным флагом, избивать сотрудников милиции.

Многие нарушители общественного порядка задержаны в Жлобине. В августовских беспорядках решили поучаствовать два фаната-праворадикала. Установлено, что в августе возле центральной городской площади молодые люди 19 и 24 лет бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт. Однако во время задержания парни повели себя по-разному. Один говорил, что ни в каком митинге не участвовал, а попив с друзьями пива, направлялся домой. Второй признался, что пьяным пошел на незаконный митинг и взял с собой друга. Там сначала стояли в сцепке, а после толкали и били милиционеров. И добавил, что ему советовали при задержании говорить, что он ни в чем не участвовал и ничего не делал.

К августовским массовым беспорядкам оказались причастны и еще двое жителей райцентра 21 и 23 лет: метали камни в милиционеров и служебный транспорт, сообщили в УВД облисполкома. Выяснилось, что один из задержанных также бывал на незаконных митингах в Минске. Молодой человек признался, что за провокации в адрес сотрудников правоохранительных органов прямо на несанкционированном мероприятии получил 50 евро.

Решили активно поучаствовать в августовских протестах в районе центральной площади Жлобина и два 22-летних брата-близнеца. Молодые люди рушили остановку общественного транспорта, забрасывали камнями и тротуарной плиткой милиционеров, которые шли по улице. Происходящее снимали на мобильные телефоны и размещали видео в деструктивных телеграм-каналах. Когда их задержали правоохранители, братья стали говорить, что пошли на протесты «побегать и нервы себе пощекотать». Далее один из них добавил: «Наверное, это какой-то стадный инстинкт. Конечно, зря. Поглазел, называется».

В сентябре еще один 34-летний житель райцентра решил выпить и выразить свои эмоции, написав нецензурные слова в адрес правоохранителей на зебре нерегулируемого пешеходного перехода и опорах линий электропередач. За это судом Жлобинского района был приговорен к трем месяцам ареста. В своих поступках мужчина раскаялся, назвал их «дуростью».

Молодой человек признался, что за провокации в адрес сотрудников правоохранительных органов прямо на несанкционированном мероприятии получил 50 евро

А 27-летний житель Жлобина выпил и надругался над государственным символом: снял белорусский флаг с флагштока, расположенного вблизи Дворца культуры металлургов, пытался его поджечь, затем разорвал полотнище и одну его часть выбросил в водоем поблизости. После задержания говорил, что ему просто в голову пришла такая идея. Молодой человек был признан виновным и приговорен к одному году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Резонансный случай насилия в отношении сотрудников милиции произошел 9 августа в Гомеле. 29-летний мужчина распылил в лицо правоохранителям перцовый баллончик и наносил удары, в том числе по голове. 12 ноября суд Центрального района Гомеля признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Гомельчанин признался, что сделал это из-за своей глупости и от избытка эмоций.

Подобные правонарушения происходят по всей Беларуси. Например, в Гродно 41-летний мужчина поджег дверь общественного пункта охраны правопорядка ОВД администрации Ленинского района. После задержания рассказывал, что просто прогуливался. А когда увидел, как незнакомый водитель заливал топливо из канистры в автомобиль, у него в голове «стрельнуло»: купил литр бензина и пошел поджигать двери.

Правонарушения, которые совершают граждане на почве политических взглядов, доказывают, что противозаконные хождения по улицам далеки от понятия «мирные»

Эти примеры – лишь малая часть правонарушений, которые совершают граждане во время незаконных акций протеста. И очередное доказательство, что эти хождения далеки от понятия «мирных».

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