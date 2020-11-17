Курение — одна из глобальных проблем в обществе. Вместе с алкоголем эта пагубная привычка может привести к пожару и гибели на нем человека, ведь большинство погибших в огне курили у себя дома, не соблюдая элементарных правил пожарной безопасности. Также беспечность граждан является одной из причин возникновения лесных пожаров, когда люди, отдыхая на природе, выбрасывают непотушенные окурки в сухую траву.

Чтобы обратить внимание на данную проблему, уменьшить количество пожаров и гибели на них людей, работники МЧС используют различные способы. Одним из них является проведение на территории Буда-Кошелевского района информационно-пропагандистской кампании «Не жди белочку – туши окурок!». Таким креативным способом спасатели хотят призвать людей тушить за собой окурки, где бы они не находились, как в собственном доме, так и на природе.

Так, на стене многоквартирного дома одной из центральных улиц города появился тематический биллборд, на котором веселое изображение белочки заставляет обратить внимание на профилактическую информацию. Почтовые ящики домов украсили хенгеры с лесным проказником, напоминающим нерадивым хозяевам о необходимости тушить окурки. Над полками с алкогольной продукцией, а также в местах продажи табачных изделий пушистый зверёк сообщает о том, что непотушенная сигарета может стать причиной пожара. Кроме того, на ярлыках алкогольной продукции магазинов покупатели получили предупреждения о персональной ответственности за непотушенный окурок.

Спасатели верят, что такая пропагандистская кампания МЧС с участием животного, которому приписаны человеческие свойства, обязательно заставит людей задуматься о том, что для сохранности своей жизни не нужно проявлять беспечность.