Один из эффективных методов профилактики пожаров в жилом секторе – это обследование домовладений смотровыми комиссиями, ведь беду легче предупредить. Инструктаж по безопасности жильцов домов, а также рекомендации по устранению выявленных недостатков, несомненно, приводят к уменьшению пожаров, тем самым приумножая благосостояние наших граждан.

На территории Буда-Кошелевского района созданы и функционируют 15 смотровых комиссий при сельских исполнительных комитетах и 1 городская. Главной задачей смотровых комиссий является безопасность жизнедеятельности граждан. Особенно тех, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Будь то инвалид или одиноко проживающий, злоупотребляющий спиртными напитками или многодетная семья – полномочия и сплоченность в работе субъектов профилактики на сегодняшний день позволяют решить любой вопрос, связанный с безопасностью проживания.

Основной упор в работе комиссий сделан на обследование домовладений одиноких, одиноко проживающих, асоциальных граждан, инвалидов и многодетных семей. При обследовании изучаются материально-бытовые условия сельчан, санитарное состояние жилья, общее состояние здоровья. Особое внимание уделяется исправности отопительных печей, электрооборудования, работоспособности автономных пожарных извещателей. Кроме того, осмотру подлежит и прилегающая к домовладению территория. По каждому выявленному факту нарушений домовладельцам вручаются рекомендации об их устранении, изыскиваются возможности об оказании помощи нуждающимся.

Гражданам в очередной раз напоминают о действиях при возникновении пожара, порядке вызова пожарной аварийно-спасательной службы, а также необходимости обязательной установки АПИ, ну и, конечно же, всем без исключения вручают памятки на противопожарную тематику.

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