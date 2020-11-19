Лёд в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Сейчас льдообразование наблюдается на большинстве водоемов, прудах, канавах и других водных объектах. В ближайшее время резкого понижения температуры воздуха не предвидится, а, значит, лёд не будет отличаться толщиной и прочностью. Данный факт не всегда принимают во внимание любители зимней рыбалки. Небезопасны игры на хрупкой глади и для ребят.

С целью предупреждения гибели людей на водоемах работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям и общества спасения на водах провели рейд по водоемам Будакошелёвщины и рассказали гражданам об опасностях тонкого льда.

Вблизи водоемов со взрослыми и детьми проводились профилактические беседы о недопущении выхода на тонкий лёд, использовании средств самоспасения в случае если оказался в беде. Вручили обучающие брошюры «МЧС Беларуси: помощь рядом».

В местах скопления любителей зимней рыбалки, потенциально-опасных участках, где возможен выход детей на лёд, установили предупреждающие таблички «Осторожно! Тонкий лёд», «Стой! Выход на лёд опасен для жизни».

Буда-Кошелевское РОЧС