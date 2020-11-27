Этот сорокадневный пост еще называют Филипповским или «филиппками», поскольку заговенье приходится на день памяти апостола Филиппа, а для верующих он служит к освящению последней части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова.

По сравнению с Великим или Успенским постом, Филлиповский не такой уж строгий, ведь, за исключением среды и пятницы, а также рождественского сочельника, верующим можно вкушать рыбу и морепродукты.

Постясь телесно, необходимо поститься и духовно. «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», – заповедует церковь. Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души, даже, наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства от того, что он постится. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. А без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.

Подготовила Елена ДОРОШКО