Представители вертикали власти провели выездной прием граждан с жителями Коммунаровского сельсовета.

Задать свои насущные вопросы первому заместителю председателя – начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Олегу Архипенко могли жители Коммунара. Традиционно большинство озвученных проблем касалось жизнеобеспечения сельских территорий. Среди наболевших тем – состояние дорог, установка лежачего полицейского, уличное освещение, расчистка озера и ограничение движения транспорта через зеленую зону, качество питьевой воды, обрезка крон деревьев. Также поднимались вопросы, связанные с работой жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил Олег Архипенко, практически все проблемы, волнующие граждан, решаемы. Отрадно видеть, что на коммунаровской земле живут люди, небезразличные к своей земле и радеющие за качество жизни своих односельчан.

С жителями деревни Особино встретилась председатель райсовета Наталья Киселева. Люди просили обратить внимание на состояние дорог в населенном пункте и работу торгового объекта.

Дорожный вопрос волновал и жителей поселка Подсеменовка, с которыми встречался заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков. Также они просили содействия в очистке колодца, расширении границ гражданского кладбища и предупреждающего дорожного знака для ограничения скорости. Был вопрос и личного характера. Пожилая женщина просила помочь в ускорении подвода линии электропередачи для установки электрокотла.

Состоянием дорожного полотна в центре Блюдницы обеспокоены ее жители. Также на встрече с заместителем председателя райисполкома Александром Ковалевым граждане просили помочь в очистке шахтных колодцев.

Торговое обслуживание, возможность транспортного сообщения, состояние гражданского кладбища и ремонт колодца – спектр тем, озвученный в ходе приема граждан в поселке Красин. Начальник отдела экономика райисполкома Анна Мацакова выслушала местных жителей и дала разъяснения на поступившие вопросы.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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