Над праздничными колоннами развеваются флаги, возвышаются транспаранты, тысячи людей по всей стране от мала до велика кричат в едином порыве громогласное «ура!». Помните: так ежегодно отмечался главный праздник в СССР – День Великой Октябрьской социалистической революции.

Выстрел «Авроры» в далеком 1917-м году послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в Петрограде и круто изменил историю народов Российской империи, а значит, и личную историю каждого жителя советского государства.

После распада СССР Беларусь сохранила память о тех событиях. В нашей стране, одной из немногих, 7 ноября приобрело статус общереспубликанского праздника и стало именоваться Днем Октябрьской революции. Социальные блага, идеи мира, равенства и межнационального согласия, заложенные в советское время, до сих пор остаются актуальными. Белорусы гордятся научными открытиями, героическим и трудовым подвигом советского народа. При этом мы стремимся сохранить и приумножить все лучшее, что осталось нам от предшественников.

Уверены, что почти в каждом семейном фотоальбоме хранятся снимки тех ноябрьских дней, когда целыми семьями шли на праздничные демонстрации. Память о тех событиях живет и в музеях, школах, библиотеках. Ярким примером исторической памяти служит уникальный музей В.И. Ленина, который находится в средней школе №1 райцентра. Созданный в 1964 году, уже в 1966-м он приобрел статус «народный»: буквально за два года музей стал местом широкой и активной пропаганды ленинского наследия среди трудящихся района, более 7 тысяч экскурсантов – рабочих, колхозников, партийных работников, учащихся школ – посетили музейную экспозицию. Где бы он не располагался – в здании Дома пионеров или в новом здании школы, популярность музейного учреждения не ослабевала.

Только представьте, в те годы, помимо ленинского наследия, был собран богатейший материал по истории становления и развития района, велась переписка с известными писателями, космонавтами, школами со всего Советского Союза. Сегодня в связи с проведением ремонтных работ музей не ведет экскурсионную работу, но всё наследие, собранное за годы его существования, бережно хранится, каждый экспонат описан и состоит на учете. В этом мы наглядно могли убедиться, заглянув в святая-святых музея. И, конечно, не могли не поделиться с вами. На архивных фотографиях – история народного музея и мизерная часть экспонатов. Но каких! По словам учителя истории Виктории Тиличенко, только бюстов В.И. Ленина насчитывается около сотни: из гипса, медные, покрытые бронзой. В советское время лучшим подарком музею служили именно такие, да еще с дарственной надписью.

Открытие музея – дело времени: готовится новая экспозиция, постепенно закупаются стенды, предметы музейной мебели. Несомненно, интерес к музею будет огромный как у представителей старшего поколения, так и у молодежи. Ведь помнить и знать свою историю должен каждый образованный человек.

Вот и в этом году события тех далеких лет традиционно вспомнят на тематических уроках, классных часах, диспутах, беседах с молодежью в школах, библиотеках и домах культуры района. А 7 ноября в 10 часов в Буда-Кошелеве на городской площади состоятся митинг и возложение цветов к памятнику В.И. Ленину. На торжественное мероприятие приглашаются члены трудовых коллективов, общественность, все желающие вспомнить этот день в нашей общей истории.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец