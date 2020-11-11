Сегодня поздравления с Днем рождения принимал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кончиц из Городка

Сегодня День рождения отмечает Михаил Дмитриевич Кончиц. Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 95 лет.

С соблюдением всех мер предосторожности именинника навестил заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, вручив Благодарственное письмо от председателя райисполкома, цветы и памятный подарок. К поздравлениям присоединились военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв и предприниматель Тариел Асланов. Музыкальные подарки ветерану подарили участники народного коллектива народной песни «Верас» Александр Новиков и Андрей Батаев.

«Вы отмечаете свой день рождения в год 75-летия Великой Победы. Вы являетесь частью поколения победителей, отстоявших нашу Родину, подаривших нам мирное небо над головой. Ваша жизнь – пример созидательного труда, беззаветного служения и безграничной любви к своей стране.

Выражаем Вам слова искренней признательности и благодарности за многолетний самоотверженный труд во благо будущих поколений.

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Мира Вам и добра!» — говорится в Благодарственном письме, направленном имениннику от председателя райисполкома Анатолия Гапоника.