В ходе мониторинга было обследовано 12 домовладений одиноких и одинокопроживающих граждан.

Участники комиссии особое внимание уделяли соблюдению правил пожарной и электоробезопасности, наличию АПИ и их исправности, санитарному состоянию обследуемых жилых помещений и самочувствию жильцов.

В целом условиями проживания граждан члены комиссии остались довольны, что и отразили в своих актах. Серьезных замечаний и нарушений выявлено не было. А это свидетельствует о слаженной работе всех заинтересованных субъектов профилактики на территории сельсовета.

Ирина ШУТОВА

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