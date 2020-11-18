Помощь в доставке продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости организована территориальным центром социального обслуживания населения района.

На сегодняшний день выполнено 235 заявок от одиноких, одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов. Все заявки выполняются в день их поступления. В целях безопасности соцработники, занятые доставкой продуктов питания и товаров первой необходимости, используют маски и антисептические средства.

Сегодня соцработник Алеся Афанасенко доставила на дом продукты питания и лекарства Надежде Ивановне Даниловой, которая проживает по улице Ленина райцентра.

Для оказания такой услуги одинокие пожилые граждане и инвалиды могут обратиться и оставить заявку в ТЦСОН по телефону 7-67-10 с 8.00 до 17.00, социальные работники, специалисты центра и волонтеры абсолютно бесплатно помогут им закупить и доставить необходимые товары.

Ирина ШУТОВА

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