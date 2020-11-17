На территории Гомельской области, в том числе и на территории Буда-Кошелевского района, наезд на пешехода остается самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий.

Взаимоотношения между водителями и пешеходами всегда напряженные. Будучи

водителями — упрекаем пешеходов за нерасторопность и медлительность, а когда

становимся пешеходами, в адрес водителей мы бросаем упреки в неуважении и

невнимательности.

Среди нарушений Правил дорожного движения пешеходами самыми распространенными являются: пересечение проезжей части в неустановленном месте,

нетрезвое состояние пешеходов, неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за

транспортного средства, сооружений, деревьев или других препятствий, движение по краю проезжей части в попутном направлении автомобилей, неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток.

Кроме случаев наезда на пешехода, ряд столкновений и опрокидываний транспортных средств на дороге вызван неправильными действиями пешеходов, в результате которых водитель вынужден предпринимать экстренные меры, чтобы избежать аварийной ситуации, однако достичь этого не всегда удается. Большое

количество ДТП с пешеходами объясняется не столько незнанием ими правил дорожного движения, сколько отсутствием должной дисциплины, а в ряде

случаев просто агрессивного поведения на улице. Исследования специалистов

показывают, что в 90% случаев пешеходы нарушают Правила дорожного движения

сознательно. Пешеходам необходимо повышать личную ответственность за поведение на дороге, развивать навыки постоянного контроля за изменением дорожной обстановки.

Лучшая профилактика дорожно-транспортных происшествий — это взаимопонимание и взаимоуважение между водителями и пешеходами!

Также важно, чтобы те, кто становится свидетелями противоправных поступков, не оставались равнодушными к происходящему и старались всячески помешать нарушителю. Если Вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается (находится) пьяный пешеход, велосипедист — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома