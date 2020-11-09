Год 1970-й. Хабаровский край, Амурская область, тайга. Преддипломная летняя практика в поисково-съемочной геологической партии.

Наша палатка метрах в 50-ти от уреза воды. Река с перекатами и невысокими порогами. Мой начальник и руководитель практики как-то говорит: «Завтра устроим выходной, а сегодня ночью пойдем на рыбалку «на мыша». Погода что надо! Полная луна. Тишина. Изумительно! Что это за рыбалка такая, я без понятия. Оказывается, снасть – проще простого. Леска серьезного сечения, длиной метров 30-40, на конце обычная деревяшка с тройником и хвостиком, что-то вроде мыши. Никакой катушки. На берегу расстилаем полиэтиленовую пленку 2х2 м, на ней – бухту лески. Леску раскручиваем и забрасываем с руки. Когда «мышь» начинаешь подтаскивать, то на воде образуются так называемые усы. Вот тут-то и происходит рыбья хватка. Таймень или ленок: если промахивается, то слышно, как клацают зубы.

Из подручного материала сделана коптильня для холодного копчения. Оригинально и просто. Когда пошкерили рыбу, то в желудке одного тайменя оказалось 8 мышей – настоящих! Вот такая рыбалка – «на мыша».

Виталий Кухаренко,

г.п. Уваровичи

В жизни всё должно происходить для души

В каждом человеке живет романтик. Но одно дело, когда ты это чувство лелеешь в душе всю жизнь, и оно так и остается только мечтой. Другое – когда мятежная душа вырывается наружу и мчит тебя по жизни. Как это произошло с автором письма. В неполный час беседы вместилась, конечно, не вся его жизнь, а самые яркие ее события. Начитавшись в детстве «Робинзона Крузо», он твердо решил связать судьбу с геологией. Белорусского парня помотало по белу свету: Башкирия, Хабаровский край, Казахстан, Владивосток. Встречался с медведицей лицом к лицу, вместе с экспедицией находили уголь еще времен Петра I. А рыбалка – настоящее удовольствие: хариус, ленок, таймень – делай из рыбы, что хочешь.

С 1975 года судьба тесно связала Виталия Владимировича с Мурманском. Северное сияние, белые ночи, недалеко – полярный круг. Ягод – немерено: черника, морошка, она же – северная малина, совсем не приедается, можно съесть сколько угодно. По субботам – на лыжи и на рыбалку. Зимняя рыбалка, по признанию Виталия Кухаренко, – особая его страсть.

Несколько последних лет Виталий Владимирович с супругой Ириной Александровной живет в родительском доме в Уваровичах. Но по-прежнему ему снится та рыбалка, встает перед глазами таежная природа… и не дают покоя воспоминания, но они – для души.

Вообще, по словам Виталия Владимировича, его жизненное кредо и состоит в том, чтобы в жизни все происходило для души – это великое удовольствие. И очень приятно, что он доверил свои воспоминания нам, своим землякам, поделился с нами сокровенным, личным. Ну а мы, в свою очередь, будем ждать новых встреч с автором на страницах «Авангарда».

Наталья ЛОГУНОВА