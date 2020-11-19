Иммунитет к заболеванию коронавирусом может сохраняться у пациентов, перенесших COVID-19, на протяжении более восьми месяцев. Такую информацию опубликовало РИА Новости со ссылкой на портал bioRxiv.

Медики американского Института иммунологии Ла-Хойи неоднократно исследовали образцы крови у 185 пациентов, которые относились к возрастной группе 19-81 лет. Эти люди переболели коронавирусом нового типа в легкой форме в самом начале пандемии. Анализу подверглись четыре компонента иммунной системы человека: антитела, В-клетки, которые вырабатывают больше антител по мере необходимости, и два типа Т-клеток.

Анализ показал, что антитела сохраняются даже через шесть-восемь месяцев после заражения. Т-клетки показали лишь незначительный медленный распад в организме, а вот количество В-клеток увеличилось.

По мнению специалистов, это первое исследование, которое позволило полно и всесторонне оценить иммунный ответ. Сообщается, что даже когда антитела больше не обнаруживаются в крови пациентов, В-клетки сохранят иммунную память, благодаря чему организм будет «узнавать» коронавирус в течение нескольких лет.

Более ранние исследования показали, что иммунитет сохраняется в организме человека не менее трех месяцев после заболевания коронавирусом.

Белта