С болезнью сына они борются с марта 2015 года, лечатся в Испании. За это время ребенок прошел два курса лечения антителами, перенес операции на позвоночнике, множество химиотерапий и три лучевых. Сейчас прошли десять блоков химий с антителами, стоимость одного курса 25 тыс. евро, но образовалась задолженность более 130 тыс. евро.

Обследование в октябре этого года порадовало, очередное предстоит пройти в феврале. К сожалению, на погашение задолженности средств нет. Родители Вани обеспокоены, что в следующий раз без предоплаты их не примут в госпитале, поэтому обращаются к неравнодушным людям за помощью и благодарят их за доброту и понимание.

Документы можно взять на сайте helpivan.by отец Борисюк Александр Дмитриевич, тел. +37529-307-40-98, адрес: 220112, Беларусь, Минск, ул. Янки Лучины, д. 18, кв. 62.

Перевести средства можно на благотворительный счет, открытый в филиале 511 — г. Минск, ул. Долгобродская, 1, УНП 100325912, МФО АКВВВY2Х, получатель платежа ОАО «Беларусбанк»:

— белорусские рубли – транзитный счет BY28 АКВВ 3819 3821 0001 7000 0000 на благотворительный счет BY08 АКВВ 3134 0000 0176 5522 0401 в отделении 511/401, бессрочный, код банка 795.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича на расходы, связанные с лечением и реабилитацией сына Борисюка Ивана Александровича.

Можно пополнить и открытый на лечение Ванюши баланс тел. (МТС) +37529-211-81-85.

https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/5841