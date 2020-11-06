Фоторепортаж с областного субботника

Председатель райисполкома, его заместители и работники райисполкома, филиала энергосбыт РУП «Гомельэнерго» навели порядок на ул Э.В. Лавриновича в Буда-Кошелеве.

Кипела работа на территории агроколледжа.

Сквер на ул. Комсомольской приводили в порядок трудовые коллективы отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, газеты «Авангард», историко-культурного центра, инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, профсоюзы.

Спасатели убирали опавшую листву на ул. 50 лет Октября.

К субботнику присоединился профсоюз АПК.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ и из архива профсоюза АПК.