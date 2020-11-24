Более 59 млн человек в мире заразились коронавирусом по состоянию на утро 24 ноября, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире COVID-19 инфицированы 59 131 816 человек, из них выздоровели 37 449 147. Количество умерших возросло до 1 396 359.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (12 416 039), Индия (9 177 840), Бразилия (6 087 608), Франция (2 195 940), Россия (2 096 749), Испания (1 552 616), Великобритания (1 551 267), а также Италия (1 431 795), Аргентина (1 374 631), Колумбия (1 254 979) и Мексика (1 049 358).

Больше всего смертей от COVID-19 зафиксировано в США (257 651), Бразилии (169 485), Индии (133 738) и Мексике (101 926)

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