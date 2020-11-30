Как правило, внутридомовые системы электроснабжения многоквартирных жилых домов, подключенных к системе централизованного газоснабжения, и их наружные сети имеют ограниченный резерв пропускной способности и не позволяют без выполнения их реконструкции (замены) осуществлять установку электрической плиты. Заказчиками по замене наружных сетей электроснабжения к многоквартирному жилому дому могут выступать только юридические лица, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся эти сети. И замену они могут выполнять только при их 100-процентном износе.

Для разработки проекта электроснабжения необходимы технические условия. Для их получения нужно обратиться с заявлением в местный исполнительный и распорядительный орган, который в рамках данной административной процедуры запросит технические условия в организации, эксплуатирующей многоквартирный жилой дом.

Проект электроснабжения разрабатывается по заказу и за счет средств гражданина по договору подряда на выполнение проектных работ с разработчиком проектной документации. В соответствии с проектом понадобится выполнить электромонтажные работы и произвести электрофизические измерения.

После окончания указанных работ, установки электроплиты и проведения измерений нужно обратиться в Госэнергогазнадзор с предоставлением копии технических условий, проекта электроснабжения и протоколов измерений для получения акта осмотра электроустановок (электроплиты) с заключением о возможности их ввода в эксплуатацию, а затем – в Энергосбыт (иное сбытовое подразделение РУП-облэнерго), приложив данный акт, для переоформления договора электроснабжения (заключения нового договора) и (при необходимости) для проверки параметризации и опломбировки средства расчетного учета.

Чтобы подключить электроплиту, обращаемся в газоснабжающую организацию для расторжения договора на газоснабжение. А непосредственное ее подключение осуществляет организация, в эксплуатации которой находятся внутридомовые системы электроснабжения, после внесения изменений в действующий договор электроснабжения.

Как отметил инспектор районной инспекции Энергогазнадзора Виктор Коротчиков, основным условием безопасного применения электроэнергии в быту является исправное состояние электропроводки и электроприборов, а также соблюдение мер предосторожности при пользовании ими.

Подготовила Елена БЕЛКО