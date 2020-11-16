16 ноября пятеро новобранцев из Буда-Кошелевского района отправились в войска

Четверо из ребят будут служить в танковой учебной части, пятый – в ВДВ. Напутствовать призывников на успешную службу прибыл военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв. Он отметил, что к мероприятиям призыва юноши подошли достойно. Владимир Сергеевич пожелал юношам взять от службы в армии все самое лучшее: найти друзей, получить военно-учетную специальность, научиться самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои поступки.

Владимир Петрусев напутствует новобранцев.

Призывник Алексей Кирьянов идет в армию с боевым приподнятым настроением. Причем это вторая попытка – должен был уйти еще в четверг, 12 ноября, но из-за легкого недомогания пришлось отложить отправку.

– Каждый должен отдать долг Родине – этому меня всегда учил мой отец. Сам он служил в пограничных войсках, я же всегда знал, что пойду служить в ВДВ, – поделился он с «Авангардом».

Кстати, Алексей родом из Владимировки Гусевицкого сельсовета, успел окончить Краснобережский техникум по специальности «Агрономия», поработать в родном хозяйстве ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и ОАО «УваровичиЭлит», и даже поступить в Горецкую сельскохозяйственную академию. После службы он планирует закончить свое образование.

Алексей Кирьянов на медосмотре.

Отправка будущих солдат на службу из военного комиссариата стартовала 12 ноября и продлится до 27 ноября. Всего в Вооруженные Силы Беларуси планируется отправить порядка 60-ти уроженцев Будакошелевщины. Они будут проходить службу в подразделениях спецназа, сил специальных операций, органов пограничной службы, внутренних войск, сухопутных войск, а также в учебном центре Вооруженных Сил Республики Беларусь. Что же касается срока службы, то для граждан с высшим образованием он составляет 12 месяцев, для прошедших обучение на военных кафедрах, факультетах в вузах по программам подготовки младших командиров — 6 месяцев, а для граждан без высшего образования — 18 месяцев.