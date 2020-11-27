Торжественные мероприятия в связи со сложной эпидситуацией в районе пройдут не так масштабно, как обычно, но от того они не станут менее значимыми для нас. Патриотические акции, викторины, часы мужества, запланированы в онлайн-формате. Завершатся мероприятия возложением цветов на центральном мемориале города Буда-Кошелево, которое состоится 27 ноября в 9.30 утра.

Но куда важнее ежедневный труд по сохранению памяти о тех событиях. Чем дальше мы от них, тем ценнее каждый факт, каждое имя, не канувшее в забвение. Огромную работу в этом направлении проводят Любовь Родова и Клара Климова из Уварович. В музейной комнате «Мы этой памяти верны», успешно действующей в местной школе, ко дню освобождения планировалось открыть еще две новые экспозиции, посвященные партизанскому движению и воинам-афганцам. В школе выделили два кабинета под будущие экспозиции. Неоценимую помощь оказал выпускник школы, почетный гражданин Буда-Кошелевского района, генерал-майор Сергей Новиков. Накануне нового учебного года пограничники соорудили землянку, привезли экспонаты. Словом, работа шла полным ходом. Но коронавирус и тут внес свои коррективы. По объективным причинам открытие пришлось отложить на неопределенный срок. Однако работа, со слов Клары Александровны, ни на день не останавливается.

– В этом году удалось установить имена нескольких сотен партизан и подпольщиков бригады им. Щорса, – поделилась Клара Александровна. – Начинали с малого. В итоге – почти 500 установленных имен. В поисках нам помогал Валерий Власович Шевелев, какие-то сведения узнавали в интернете. Неоценимым источником информации стала книга командира отряда им. Щорса Ивана Заливина «Мстители Приднепровья». Тогда, в январе 43-го, костяк отряда им. Щорса составляли лишь 14 человек.

В годы оккупации к партизанам примкнули местные жители. И в 1943-м порядка 900 партизан в составе уже трех отрядов – им. Щорса, «За советскую Белоруссию» и «Большевик» – сражались с врагом в бригаде им. Щорса. Все 482 фамилии будут изображены на одном из стендов новой экспозиции, на двух других – фотографии, документы, данные из журнала учета партизанского отряда. Два именных стенда будут посвящены Ивану Козлову и Александру Исаченко. Мало кто знает, что Иван Харитонович Козлов, в честь которого названа одна из улиц горпоселка, в годы войны в минском подполье многим помог избежать казни, переделывая документы. А вообще современная улица им. Козлова изначально называлась Пенчинской, после революции – Красноармейской. Вот такая история. Даже костюм мамы Александра Исаченко в свое время через десятые руки был передан в коллекцию музейной комнаты.

Надо сказать, материал в музейной комнате собран действительно уникальный. Тысячи документов, предметов хранятся сегодня там. Это результат труда Любови Родовой, Клары Климовой, жителей горпоселка Уваровичи.

Символично, что именно 27 ноября завершается отправка будущих солдат на службу из военного комиссариата. Молодые воины словно приняли эстафету от своих дедов и прадедов. Порядка 60 уроженцев Будакошелевщины оправились в Вооруженные Силы Беларуси отдать свой гражданский долг. Новобранцы будут проходить службу в подразделениях спецназа, сил специальных операций, органов пограничной службы, внутренних войск, сухопутных войск, а также в учебном центре Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Со знаковой датой в истории нашего района связаны и судьбы почетных граждан – Павла Николаевича Куприна и Ольги Сысоевны Авраменко. 25 ноября исполнилось бы 96 лет человеку, уроженцу Тульской области, командиру пулеметного взвода 220-го полка, активному участнику боев за освобождение Будакошелевщины Павлу Куприну. Он прошел всю войну, дошел до Берлина, дважды был ранен. За героизм и мужество награжден медалями и орденами Оте-чественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды. Многие годы он поддерживал связь с нашим районом. В прошлом году Павла Николаевича не стало. Но память о нем, как о тысячах других солдат и офицеров, освобождавших нашу родную землю от фашизма, навсегда останется в сердцах благодарных потомков.

23 ноября отметит свой 86 день рождения Ольга Сысоевна Авраменко – талантливый педагог, народный учитель БССР. Ей, шестилетней девочке, пришлось пережить уход отца на фронт, два тяжелых года оккупации. Она до сих пор помнит то страшное военное время. Помнит те дни, когда их, мирных жителей, сгоняли немцы и искали партизан. Маленькой девочке врезалась в память фигура повешенного – вплоть до того, в какую одежду он был одет. «С такой болью я это все помню, как будто было вчера, – делится Ольга Сысоевна. – Помню, как отец после ранения под Сталинградом заскочил домой буквально на несколько часов. А после Победы он вернулся, и мы всей семьей встречали его. Я желаю, чтобы нынешнее поколение никогда не постигло то горе, которое пришлось пережить нам. Сегодня нужно ценить мир, безопасность и спокойствие в обществе. Ведь главное в жизни – это сама жизнь и человек».

Вновь хочется вернуться к книге Ивана Заливина и финальным словам его повествования: «Пусть никогда не повторится такая страшная беда на нашей родной священной земле, какую вынесло наше поколение. Пусть будет мир. Пусть радуются люди и смеются дети и внуки тех, кто в суровые годы ценою собственной жизни завоевал свободу и счастье для всех живущих». Эти строки были написаны в 1965-м году, более полувека назад, но, согласитесь, как важны они и сегодня. Именно нам, ныне живущим, определять судьбу своей Родины и будущих поколений.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец и из архива Любови Родовой