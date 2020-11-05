У 5-летнего Ромы Рудакова инвалидность с детства, 4 степень утраты здоровья, ДЦП 3-й степени тяжести, тяжелая интеллектуальная недостаточность.

Эпилептические приступы, которые проявляются у мальчика, купируются лекарствами, а от дистонических спасает только помощь в отделении реанимации. Рома не может удерживать свое тело, не держит голову, сам не сидит, на ножки не становится. Он изредка откликается на собственное имя, не может показать, где у него болит, не понимает речь. Но когда мама улыбается ему, ребенок улыбается ей в ответ.

Роме необходима специализированная коляска для передвижения. «Я очень прошу добрых людей о помощи. Нам очень нужна прогулочная коляска, в которой будут глубокое сиденье, регулируемая подножка и спинка, чтобы ножки не висели, чтобы сыночек не засыпал на улице с повешенной на плечо головой, был хорошо и правильно зафиксирован», – обращается мама мальчика.

Вы можете помочь в приобретении для ребенка кресла-коляски «Racer Nova» с дополнительной комплектацией стоимостью 4390 бел. рублей, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Рудакову Роме:

1. Электронный платеж/онлайн-пожертвование. Можно помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт), внеся онлайн-пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Выберите последовательно пункты:

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– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

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В случае возникновения проблем с поиском услуги выполняйте поиск по УНП: 591029371.

4. SМS-пожертвование. Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SМS-сообщение (не тарифицируется) вида:

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