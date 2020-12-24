24 декабря поздравления с наступающим Новым годом принимали воспитанники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева вручила директору центра Юлии Балахоновой от лица депутатов сертификат на приобретение батута.

Свои сладкие сюрпризы, сувениры и поздравления направили ребятам также председатель районной организации профсоюзов работников образования и науки Нина Ананич и председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева. В свою очередь и дети постарались порадовать гостей ярким представлением у нарядной елки и отличным настроением.