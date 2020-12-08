Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Столбцовскую центральную районную больницу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный врач больницы Светлана Глебко рассказала главе государства об организационно-штатной структуре учреждения и его материально-технической базе, кадровой работе.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас при подготовке медицинских кадров акцент будет делаться на целевой подготовке. «Нам надо четко определиться. Целевиков набираем, а места остаются — будем добирать», — подчеркнул Президент.

Глава государства также напомнил, что сейчас особое внимание будет уделяться развитию межрайонных больниц. Таких в Минской области четыре: в Борисове, Молодечно, Солигорске и Слуцке. «Мы хотим с научно-практических центров Минска, с областных больниц многие операции перенести в межрайонные больницы, и районные подтягивать», — сказал он.

Отдельно главврач остановилась на лечении больных коронавирусом. Сегодня на госпитализации в Столбцовской ЦРБ находится 121 пациент с COVID-19. По словам Светланы Глебко, за последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась. Если в ноябре за сутки регистрировалось 20 пациентов, то последние дни — по 12.

«Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение», — отметил Александр Лукашенко.

Столбцовская ЦРБ включает 339 больничных коек. В учреждении работают 803 человека, в том числе 130 врачей, 327 — среднего медперсонала.

Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 с апреля в больнице организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. В наличии здесь имеется 105 точек подвода кислорода, 10 аппаратов ИВЛ.

Как пояснил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, лечение больных коронавирусом в районных больницах проводится по таким же стандартам, как и в столице или областных центрах. Тяжелые пациенты при необходимости переводятся в учреждения здравоохранения более высокого уровня. На прошлой неделе, например, из Столбцовской ЦРБ на областной уровень был переведен один пациент.

Сейчас, по словам министра, в районном учреждении находится гораздо больше больных коронавирусом, чем при первой волне. Однако все равно здесь задействованы далеко не все ресурсы. В больнице продолжает оказываться плановая помощь.

«Мы на этом примере посмотрим, как организована помощь в регионах на уровне небольших районных центров», — добавил Дмитрий Пиневич.

Как сообщалось, 4 декабря Александр Лукашенко ознакомился с оказанием медицинской помощи больным коронавирусом в Витебском областном клиническом роддоме. В конце ноября Президент посетил 6-ю городскую клиническую больницу Минска.