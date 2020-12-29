Будущее страны зависит от каждого из нас. Говорят участники Всебелорусского народного собрания.

Николай Васильков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– Всебелорусское народное собрание – ответственный, серьезный этап в жизни общества. На нем предстоит обсудить актуальные вопросы, определить стратегию развития на ближайшие годы и перспективу. И сегодняшний интерес, активность, которые демонстрируют жители нашей страны при подготовке общенационального форума – и на диалоговых площадках, и в общественных приемных, и через направление инициатив, мнений в органы власти, – в очередной раз подтверждают, что Всебелорусское народное собрание – это эффективный, действенный механизм народовластия.

Положительные отклики у белорусов получило предложение Президента сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Это позволит делегатам, которые представляют все регионы страны, все социальные, возрастные группы, не только участвовать в принятии важных решений, но и в дальнейшем контролировать, как они реализуются.

Определяя пути развития страны, стратегические задачи и планы, важно не растерять накопленный за годы независимости положительный опыт. В составе делегации Парламентского собрания Союза Беларуси и России я был на выборах президента Молдовы. И узнав, что мы из Беларуси, к нам подходили простые молдаване. Они позитивно отзывались о проводимом в нашей стране курсе, о развитии Беларуси в целом и различных отраслей в частности – сельского хозяйства, социальной сферы, промышленности. Люди высказывали недоумение, чем руководствуются сегодня отдельные граждане нашей страны, которые готовы уничтожить то, что создавалось годами, в угоду чужим интересам, разрушить спокойствие и мир, посеять хаос и смуту.

Сегодня как никогда актуальна консолидация общества. Нам нужно вместе сделать все, чтобы преодолеть трудности и вызовы времени, сберечь мир и стабильность в стране.

Татьяна Романенко, глава фермерского хозяйства, депутат районного Совета депутатов, делегат V Всебелорусского народного собрания в 2016-м году:

– Меня участие в работе V Всебелорусского народного собрания не оставило равнодушной. Ведь я осознавала, что представляю интересы жителей своего района, причастна к разработке и принятию перспективных планов на следующую пятилетку. Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало, несомненно, выступление Президента. Общение получилось обстоятельным. Причем практически после каждого выступления следовала ещё и дискуссия. Отрадно отметить, что всё, о чём шла речь на предыдущих форумах, выполнено благодаря взвешенной, я бы сказала, мудрой и выверенной политике нашего государства. Одна из главных мыслей, озвученных на V Всебелорусском народном собрании, заключается в том, чтобы гражданин своей страны работал качественно, добросовестно и вносил свой вклад в развитие нашей республики. Сегодня нужно перестроить сознание именно на то, что будущее Беларуси зависит от каждого из нас. Лично я со Всебелорусского народного собрания привезла массу незабываемых впечатлений, настроенность на плодотворную работу и уверенность в завтрашнем дне.

Наталья ЛОГУНОВА, Ирина Шутова

Фото Ирины Палубец

и Ирины Шутовой