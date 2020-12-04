Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам-членам выдавать переболевшим COVID-19 гражданам паспорта иммунитета, однако считает возможным внедрить электронные удостоверения о вакцинации для заграничных поездок. Об этом заявил эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Сиддхартха Санкар Датта, сообщает ТАСС.

«Мы тщательно исследуем возможность использования технологий для реагирования на пандемию COVID-19. Это касается и сотрудничества со странами-членами [ВОЗ] в области внедрения электронных свидетельств о вакцинации», — отметил Сиддхартха Санкар Датта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название «Спутник V».

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