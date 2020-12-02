Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что поставки вакцин от коронавируса могут начаться во втором или третьем квартале 2021 года, но для уязвимых групп населения вакцины могут быть доступны уже в первом квартале. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что дозы начнут поступать в страны во втором или третьем квартале 2021 года. Ограниченное количество вакцин может быть доступно для групп высокого риска, начиная с первого квартала 2021 года. Поскольку эти первые дозы будут ограниченными, потребуется отдать приоритет уязвимым группам, таким как работники здравоохранения и пожилые люди», — сказал Тарик Язаревич.

По словам официального представителя, в настоящий момент на разных этапах разработки находится более 210 вакцин, и из них по меньшей мере 48 проходят испытание на людях, при этом около 10 — на третьей стадии испытаний. Этот этап у некоторых вакцин начался в июле, и сейчас уже видны предварительные результаты испытаний, в которых порой участвуют до 30-60 тыс. человек. «Хотя эти результаты воодушевляют, нам нужно дождаться данных об эффективности и безопасности, — подчеркнул Тарик Язаревич. — Необходимо также знать, насколько продолжительной будет защита и как будут защищены различные подгруппы, такие как пожилые люди».

По его словам, несколько вакцин-кандидатов находятся на первой и второй стадии и выйдут на третий этап в ближайшие месяцы. «Чем больше кандидатов, тем больше возможностей», — пояснил собеседник, добавив, что обычно уровень успеха вакцин-кандидатов составляет 10%. Официальный представитель ВОЗ позитивно оценил тот факт, что многие производители и разработчики опубликовали свои протоколы. «Такая транспарентность очень важна для ученых, для регулирующих органов и ВОЗ, чтобы можно было оценить и сравнить вакцины», — заключил Тарик Язаревич.

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