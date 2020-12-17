В Беларуси планируют изучить циркулирующие в стране штаммы нового коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Исследование проводилось в ходе первой волны коронавируса. Были выявлены штаммы, которые характерны для Ирана и западноевропейских стран, в частности Италии. Аналогичную работу планируется провести и в ходе второй волны, отметил Александр Тарасенко.

«Такая задача перед РНПЦ эпидемиологии и микробиологии по изучению штаммов, которые циркулируют в Беларуси, стоит. Я думаю, в скором будущем мы сможем у себя определять, какие уже штаммы циркулируют», — сказал он.

Главный государственный санитарный врач также высказался о прогнозах развития заболеваемости. «Я буду острожен в прогнозах. Что касается коронавирусной инфекции, мы, наверное, приближаемся к плато, заболеваемость сейчас не имеет тех резких темпов, которые были еще две недели назад. Надеюсь, что к концу декабря мы все-таки выйдем на плато, на котором пробудем месяц, а то и два, затем пойдет постепенное снижение», — отметил Александр Тарасенко.