Новогодние праздники и школьные зимние каникулы не за горами, а, значит, сейчас самое время напомнить о мерах безопасности подрастающему поколению в этот период. В рамках второго этапа  акции «Безопасный Новый год!» работники Буда-Кошелёвского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили  учреждения образования, где провели мероприятия, в ходе которых ребятам  рассказали правила безопасного поведения в зимний период, установки дома новогодней елки, а также напомнили об опасностях пиротехники.  Поскольку лучше всего информация усваивается через игру, то и встречи с учащимися проходили в игровой форме с демонстрацией тематических обучающих видеофильмов.

Для закрепления материала  с учащимися были проведены викторины по правилам безопасного поведения  при праздновании новогодних и рождественских праздников, эксплуатации  пиротехнических изделий.