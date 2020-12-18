Новогодние праздники и школьные зимние каникулы не за горами, а, значит, сейчас самое время напомнить о мерах безопасности подрастающему поколению в этот период. В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год!» работники Буда-Кошелёвского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили учреждения образования, где провели мероприятия, в ходе которых ребятам рассказали правила безопасного поведения в зимний период, установки дома новогодней елки, а также напомнили об опасностях пиротехники. Поскольку лучше всего информация усваивается через игру, то и встречи с учащимися проходили в игровой форме с демонстрацией тематических обучающих видеофильмов.

Для закрепления материала с учащимися были проведены викторины по правилам безопасного поведения при праздновании новогодних и рождественских праздников, эксплуатации пиротехнических изделий.