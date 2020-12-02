В рамках мероприятий, приуроченных Дню инвалидов 3 декабря проведут «прямые линии»:
- Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Кулеш Татьяна Николаевна.
По вопросам реализации государственной политики по организации пенсионного обеспечения населения. С 9:00 — 10:00 по телефону в Гомеле: 8(0232)50-93-25.
- Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Ляшенко Александр Владимирович.
По вопросам социальной поддержки инвалидов. С 10:00 — 11:00 по телефону в Гомеле: 8(0232)50-93-64.
- Начальник управления занятости населения Михальков Игорь Павлович.
По вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов в рамках адаптации к трудовой деятельности. С 11:00 — 12:00 по телефону в Гомеле: 8(0232)50-93-30.
- Начальник управления социальной поддержки населения Мороз Галина Владимировна.
По вопросам обеспечения техническими средствами социальной реабилитации. С 12:00 — 13:00 по телефону в Гомеле: 8(0232)50-91-71.