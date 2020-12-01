В одном из тематических телеграм-каналов, посвященном жизни Жлобина, появилась информация: «Чиновники собираются завалить наш район мусором». Речь шла о том, что недалеко от райцентра в деревне Лесань Солонского сельсовета появится новая свалка. Забегая вперед, скажем: полигон будет, но не там.



Информацию о том, что территорию возле указанной деревни действительно рассматривают как возможную площадку для Жлобинского регионального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами, подтвердили в Жлобинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оказалось, строительство этого объекта преду­смотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 23 октября 2019 года № 715 «Об утверждении Концепции создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения». Согласно документу, в нашей области (в Гомельском, Жлобинском и Мозырском районах) должны появиться три такие региональные площадки, куда будут привозить мусор из близлежащих районов. Что касается Жлобинщины, то необходимость в строительстве еще одного полигона ощутима: уже имеющийся возле деревни Проскурни практически исчерпал свой ресурс.

О том, как именно будет выглядеть региональный комплекс под Жлобином, говорить пока рано, идут лишь предпроектные работы. В планах определить, в каких объемах будет проводиться переработка и сортировка отходов, будет ли на этой территории расположена мини-ТЭЦ для выработки электроэнергии для населения и многие другие технологические решения. Окончательно не решен вопрос и о месте расположения объекта, рассматривалось несколько вариантов площадок, и очередная – около деревни Лесань. Но с этим не согласились местные жители: они собрали подписи и поучаствовали в общественном обсуждении проекта, на котором также присутствовали представители Гомельского областного УКС и ОАО «Гипроживмаш». Поскольку место строительства комплекса вызвало немало споров, было решено от него отказаться и найти более подходящее.

Кроме того, в новости, изложенной в телеграм-канале, фейковой оказалась информация о том, что «все отходы будут сбрасывать в реку Добысна, а оттуда они пойдут в Днепр». На комплексе планируется установка очистных сооружений, в том числе для сбора поверхностных вод и отвода их (после очистки) в реку.

Эта ситуация в очередной раз доказывает: не стоит доверять сомнительным телеграм-каналам и их новостям, основанным на слухах и домыслах.

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