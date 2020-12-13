В нашей повседневной жизни мы так привыкли к тем благам, которые дает природный и сжиженный газ, что порой беспечно относимся к безопасности своей и своих близких. Мы забываем, что «голубое топливо» не только приносит пользу и создает максимально комфортные бытовые условия, но и таит в себе смертельную опасность – отравление окисью углерода, получение термических ожогов, гибель при пожаре.…

Анализ нарушений за последние несколько лет показал, что основными причинами происшествий являются: неисправность, несвоевременная прочистка и проверка дымовых и вентиляционных каналов; обмерзание оголовков дымовых каналов, отсутствие тяги; самовольное подключение абонентами газоиспользующего оборудования и несоблюдение требований, изложенных в руководствах по эксплуатации на газовые приборы; нарушение правил пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами; нарушение Правил пользования газом в быту.

Помните: газ опасен только при халатном обращении с ним. Безответственное отношение к газовым приборам зачастую приводит к трагическим последствиям. Будьте внимательны! Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы, открытыми вентили газовых баллонов, краны на опусках и газовых приборах после окончания пользования ими, не допускайте эксплуатацию газовых приборов с неисправной автоматикой безопасности. Не пытайтесь самовольно производить подключение газоиспользующего оборудования, применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов и газоиспользующего оборудования – все это приводит к необратимым последствиям.

Напоминаем, что, согласно п. 46 Правил пользования газом в быту, первичная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях осуществляется до пуска газа только специализированными организациями по заявкам:

организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, уполномоченных лиц – для многоквартирных жилых домов;

собственников, потребителей газа и (или) их представителей – для одноквартирных, блокированных жилых домов.

Первичная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов производится в присутствии заявителя. Её результаты отражаются в акте установленной формы, оформляемом специализированной организацией, один экземпляр которого выдается заявителю.

Согласно п. 47 Правил пользования газом в быту, повторные (периодические) проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях проводятся специализированными организациями с оформлением акта установленной формы.

Допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, собственниками этих жилых домов и (или) потребителями газа, прошедшими специальное обучение и допущенными по результатам обучения к выполнению указанных работ, с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

Потребители газа обязаны обеспечивать сохранность и поддержание в исправном состоянии газоиспользующего оборудования, газопроводов, индивидуальных приборов учета расхода газа. Срок эксплуатации газоиспользующего оборудования ограничен паспортными данными завода-изготовителя.

Соблюдение норм и правил эксплуатации газовых приборов – ваша безопасность!

При запахе газа прекратите пользование газовыми приборами, проветрите помещение и вызовите аварийную службу по тел. 104. До ее приезда не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы, освещение, не допускайте посторонних лиц в загазованное помещение.

Буда-Кошелевский РГС филиала ПУ «Рогачевгаз»

Главный госинспектор ГОУ «Госпромнадзор»

М.А. Ананенко

УНП 400035057