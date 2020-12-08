В последнее время всё чаще автовладельцы используют свои гаражи для хранения различных горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей, а также баллонов с горючими газами, что крайне опасно.

К тому же для ремонта автомобилей некоторые используют металлосварочные аппараты, инструмент для резки, который выделяет искры, пользуются открытым огнем, а что еще хуже, обогревают помещение гаража кустарными отопительными печами. Однако не нужно забывать, что, согласно правилам пожарной безопасности, в гаражах запрещено использовать нетеплоемкие печи, а также отопительные печи кустарного производства.

Более того, не допускается оставлять транспортные средства в гаражах при наличии течи из топливной системы, а также с открытыми горловинами топливных баков, хранить баллоны с горючим газом, проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, заряжать аккумуляторные батареи непосредственно на транспортных средствах. При работе в смотровой яме гаража допускается использование только электросветильников с закрытыми элементами освещения, а ремонтировать электрооборудование на транспортных средствах необходимо при отключенной аккумуляторной батарее.

Как подчеркивают спасатели, за нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин.