В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными:

— выбирайте оптимальную скорость, торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче;

— не допускайте резких маневров, направление движения меняйте постепенно, во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти;

— повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума;

— при разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на заднеприводном авто;

— будьте предельно внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, мостах, путепроводах и эстакадах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также закруглениях, спусках и подъемах;

— особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта: из-за частого торможения автомобилей там образуются наледи.

Кроме того, пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров, аккуратно приближаться к краю проезжей части, проявлять максимум осторожности при пересечении проезжей части.

Источник: УГАИ МВД Беларуси.