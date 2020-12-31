2021 год является годом Белого Металлического Быка. Его покровитель обладает самым необычным характером. Быки известны своим усердием, надежностью, честностью, силой и решимостью.

По прогнозам астрологов, год Быка будет более мирным, спокойным и размеренным, чем год Крысы. Качественные стороны этого знака помогут справиться с множеством проблем. Благодаря холодному расчету и целеустремленности Быка в новом году большинство будет стремиться к общей цели и восстановлению порядка.

Год будет благоприятным для продуктивной работы в разных сферах и зарабатывания денег: стоит потрудиться, чтобы расположить к себе этот знак и быть вознагражденным по достоинству. Также 2021 год будет хорошим для создания семьи, строительства дома. Он подходит для начала нового бизнеса, в особенности связанного с землей. Капиталовложения обещают быть выгодными и успешными.

По годам

Не слишком жалует Бык осторожную и хитрую Крысу. Год станет для данного знака напряженным периодом, когда от Крыс потребуется максимальное терпение и самоотверженность. На улыбку фортуны можно даже не рассчитывать – лишь упорство и трудолюбие помогут достичь запланированных результатов.

Трудолюбивым Быкам год обещает быть удачным, полным свершений и приятных событий. Можно рассчитывать на хорошее финансовое положение, достижение поставленных целей и удачу в своих начинаниях. В целом год для них будет довольно оживленным.

Для Тигров год Быка станет своеобразным трамплином. Любое дело, за которое они возьмутся, будет заканчиваться быстро и успешно. Но это не значит, что проблем в жизни Тигра не будет вообще. Этот активный знак без труда преодолеет любые препятствия. Бодрый и оптимистичный Бык позволит ему взять любую планку.

Кролику год сулит успех – перед ним будут открываться двери, в которые он безуспешно стучался раньше. Кролику не характерны упорство, сила и отвага, но он способен на исключительную доброту, мягкость и внимание. Именно эти качества так нравятся в нем Быку. Ваша природная толерантность и неумение держать камень за пазухой позволят наладить гармоничные отношения с окружающим миром.

Драконы в отличие от других любят быть на виду и привлекать внимание к своей персоне. Бык предоставит им возможность проявить себя во всей красе. Они будут настолько ослепительны, что вызовут зависть и повышенное внимание окружающих. Астрологи советуют быть аккуратнее – и вы с легкостью преодолеете преграды.

В новом году Змеи не будут обделены вниманием со стороны Быка. Символ года сулит им ветер перемен, который принесет в их жизнь изменения к лучшему. Любая неудача будет заключать в себе некие перспективы. Змеи должны покинуть уютные норки и не пытаться отсидеться до наступления лучших времен. Любую проблему они должны встречать лицом к лицу.

Чистым листом для Лошади станет год Быка. Звезды не обещают, что всё задуманное удастся осуществить легко. Лошадь, которая приложит все накопленные силы и знания, может сделать год периодом побед по всем фронтам. Бык благоволит к энергичным представителям данного знака и наверняка поможет им достичь успеха и материального благополучия.

2021-й обещает принести в жизнь Козы удачу и заслуженное признание. Будет немало приятных сюрпризов и интересных знакомств. Природное благоразумие и такт помогут Козе разрешить давние споры и конфликты. В новом году предстоит часто бывать в кругу семьи, чувствуя помощь, поддержку и внимание со стороны близких людей.

Обезьяны в год Быка могут смело начинать самые рискованные дела. Ловкие и любопытные, они с легкостью оседлают удачу. Их предприимчивость заставляет Быка относиться к Обезьяне с должной симпатией. Однако звезды советуют ей обуздать привычную непоследовательность и непостоянство – лишь организованность и упорство помогут реализовать все шансы, данные новым годом.

Эмоциональный и страстный Петух, как никто другой, умеет находить приключения на свою голову, но пылкость и активность помогают ему добиваться задуманных результатов. Бык предоставит Петухам новые возможности. Уже первые дни года могут ознаменоваться повышением в должности, премией или прибавкой к зарплате.

Уравновешенным Собакам покровитель года принесет мир и покой. Кто-то из них, возможно, будет недоволен такой ситуацией – значимые события и взлеты по карьерной лестнице обойдут Собаку стороной. Но не печальтесь: в новом году мимо вас пройдут практически любые проблемы, конфликты и неприятные ситуации. Бык поможет вам поменять жизнь к лучшему, но придется изменить свои привычки и мировоззрение.

Свинья заживет в новом году полной жизнью, осуществляя мечты и желания, без спешки решая бытовые и семейные вопросы. Она окунется в беззаботные деньки, ведь символ года поможет ей разобраться со всеми проблемами и конфликтами. И хоть представители этого знака являются довольно впечатлительными натурами, их не должны тревожить назревающие перемены – все они будут во благо.



По знакам зодиака

Звезды не рекомендуют Овну чересчур упрямо действовать в работе и в личной жизни, нужно взять курс на компромисс и повышение профессионализма. Желательно не вступать в споры с коллегами, быть ответственнее и вести честную игру. Тогда Овны получат всё, к чему стремились.

Тельцы в 2021 году должны стать примером для подражания, причем как в коллективе, так и в кругу семьи. Планы и идеи легко претворятся в жизнь. Увы, времени для реализации будет катастрофически мало. Нужно соблюдать планомерность во всем, за что возьметесь.

Ситуации в профессиональной сфере кардинально изменят принципы и повлияют на карьерный рост Близнецов. Осенью возможно увольнение или переход на другое место работы. Всё разрешится в короткие сроки. Главное, не перепутать личные желания со служебными обязательствами. Будете пунктуальными и собранными, станете успешными.

Ракам необходимо всерьез позаботиться о своем материальном состоянии. Не торопитесь тратить накопленные средства, лучше вложите их в свой бизнес. В работе нужно стать решительнее и амбициознее. Следует обращать внимание на знаки, которые впоследствии приведут к успеху и душевному комфорту.

Для Львов год окажется нелегким, придется укреплять авторитет и пройти массу испытаний психологического характера. Не исключены неприятности со здоровьем, нужно больше отдыхать и меньше нервничать. Энергетические запасы расходуйте рационально, чтобы не оказаться на краю пропасти.

Девам год обещает грамотно организовать свою жизнь. Не стоит идти наперекор правилам, установленным обществом и законом. Нарушение режима питания и физическое переутомление приведут к проблемам со здоровьем. Помните, что в этот период идет закладывание фундамента на будущее.

Весам нужно во всем придерживаться меры. Заработали – отдохните! Обстоятельства и ситуации на работе не всегда будут складываться в вашу пользу. Можно найти увлечение по душе, заняться спортом и завязать любовный роман. Окружающий мир, природа, путешествия – всё это придаст сил и радости.

Скорпионам год предсказывает весьма счастливое время. Взаимопонимание со второй половинкой на высшем уровне. Ну а тем, кто давно встал на путь расставания, не стоит отступать назад. В силах Скорпионов создать все условия как для благополучия, так и негативной энергии в доме.

Стрельцы резко изменят темп в работе. Общественные мероприятия, защита проектов и деловой настрой подстегнут к великим свершениям. Стоит обращать внимание на прошлые ошибки, чтобы не наступить на прежние грабли. Удар по лбу может быть болезненным и повлиять на перемены в профессиональной сфере.

Козерогу звезды советуют расплатиться с давними долгами и кредитами. Если потребность в деньгах будет особенно велика, лучше обратиться к близким. Не паникуйте из-за нехватки финансов, все наладится к концу осени. Искушений в любви и работе будет предостаточно. Взвешивайте решения и контролируйте каждый свой шаг.

Для Водолеев 2021-й станет переломным, но весьма насыщенным в плане событий. Не демонстрируйте свои лидерские качества там, где не нужно. Вас легко свергнут даже с насиженного места, учтите это. Откажитесь от рутинной и мелкой работы, будьте оптимистичнее, что привлечет к вам массу интересных личностей.

Рыбам год Быка рекомендует отказаться от иллюзий и жить в реальном мире. Придется конкретно поменять взгляды на некоторые ситуации, стать решительнее и логичнее в действиях. Чаще опирайтесь на интуицию, чтобы не ошибиться в элементарных вещах.

Подготовила Елена БЕЛКО