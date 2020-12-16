Государство и молодежь: в партнерстве залог успеха!

16 декабря молодежь района встретилась на диалоговой площадке в картинной галерее им.Е.Е.Моисеенко

Диалоговая площадка, организованная районной организацией ОО БРСМ, стала своего рода продолжением проекта союза молодежи «Открытый диалог», стартовавшим еще в 2014-м году. Сегодня представители учащейся и работающей молодежи могли не только пообщаться друг с другом, но и задать волнующие вопросы представителям органов власти и общественным деятелям.

В качестве экспертов выступили начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Анна Василенко, ответственный секретарь районного совета ветеранов Мария Майсейкова, ветеран труда Галина Михальцова.

Своими взглядами на ситуацию в стране, роль молодежи в будущем Беларуси поделились учащийся аграрно-технического колледжа Григорий Захаров, педагог Бушевского сада — школы Любовь Городная.

О том, что старшее поколение нуждается в постоянном общении с молодежью, а молодежь, в свою очередь, в жизненном опыте старших отчетливо прозвучало в выступлении Галины Михальцовой.

Сегодня молодежь выступает за мирную и счастливую Беларусь, при этом важно, чтобы она имела возможность высказать свое мнение и быть услышанной не только у органов власти, но и в любой сфере жизнедеятельности, а открытые диалоги, диалоговые площадки должны стать действенной формой воплощения этого взаимодействия.