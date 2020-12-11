Утвержден график работы сотрудников больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных и других в декабре 2020 года и в январе 2021 года.

Учреждения здравоохранения будут работать:

25 декабря 2020 г. — по графику работы в праздничный день;

26 декабря 2020 г. — по графику работы в субботний день;

27 декабря 2020 г. — по графику выходного дня;

1 января 2021 г. — по графику работы в праздничный день;

2 января 2021 г. — по графику работы в субботний день;

3 января 2021 г. — по графику выходного дня;

7 января 2021 г. — по графику работы в праздничный день;

8 января 2021 г. — по графику работы в субботний день;

9 января 2021 г. — по графику работы в субботний день;

10 января 2021 г. — по графику выходного дня;

16 января 2021 г. — по графику рабочего дня.

Источник: Министерство здравоохранения.

Белта