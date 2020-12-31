На вопросы журналиста ответил заместитель председателя облисполкома, заместитель председателя областного организационного комитета по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания Владимир Привалов.



В редакцию «Гомельскай праӯды» всё чаще и чаще обращаются с вопросами по поводу выдвиженцев на участие в знаковом для страны форуме – Всебелоруском народном собрании. Мы решили переадресовать их компетентному человеку.

– Владимир Александрович, кто может стать делегатом собрания?

– Порядок выдвижения делегатов определен соответствующим Положением. Регионы и город Минск для участия во Всебелорусском народном собрании делегируют представителей депутатского корпуса, а также крупнейших общественных объединений – Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского общественного объединения ветеранов, «Белой Руси», БРСМ, Белорусского союза женщин и других.

Депутаты уже априори облечены доверием избравших их граждан, хорошо осведомлены о региональных проблемах и точках роста. Они активно участвовали и участвуют в диалоговых площадках, организованных в рамках подготовки ко всенародному вече. Кстати, такие площадки будут проходить весь январь, и там граждане могут передать делегатам свои наказы и пожелания.

– Сколько представителей нашей области отправится на собрание?

– От Гомельщины поедет 310 участников. 206 из них или более 66% – депутаты. Их кандидатуры выдвигались на сессиях местных Советов депутатов, которые прошли в последние дни декабря.

Решение по выдвижению оставшихся 104 участников собрания – представителей гражданского сектора – будут принимать республиканские органы общественных объединений. Это произойдет уже в первые дни января. Насколько мне известно, областные оргструктуры уже направили свои предложения. Так, 54 человека выдвигают различные отраслевые профсоюзы, 16 – «Белая Русь». Два человека поедут от ветеранских организаций. 22 – от БРСМ. 10 – от БСЖ.

– И все-таки кто эти люди? Можно ли привести конкретные примеры?

– Это преимущественно люди среднего возраста. В то же время есть 22 представителя молодежи. Есть, конечно, граждане достаточно зрелого возраста. Подавляющее большинство делегатов имеет высшее образование. Но представлены, отмечу, далеко не только руководители. Есть и рабочие, служащие, врачи, учителя и даже студенты.

В ближайшее время редакции местных газет начнут публиковать краткие сведения о каждом из делегатов.

Что касается конкретных персоналий, то это, к примеру, профессор, ректор БелГУТа Юрий Кулаженко, директор Гомельского химзавода, председатель Областного союза нанимателей Дмитрий Черняков, еще Татьяна Струк, директор хозяйства «Отор» Чечерского района. Из молодой смены – председатель молодежного совета при областном Совете депутатов Галина Друзь, старший преподаватель кафедры общей физики ГГУ им. Ф.Скорины, неоднократный лауреат конкурса «100 идей для Беларуси» Алексей Зайцев и многие другие.

Как видите, всё это не случайные люди, а достойные представители Гомельщины, уже внесшие свой вклад в развитие региона и страны и способные с честью отстоять будущее Беларуси.

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