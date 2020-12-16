Если ваш коллега заболел.

На Гомельщине доработаны меры по профилактике коронавирусной инфекции

Заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Привалов провел видеоселекторное совещание по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике, обеспечения контроля за осуществлением санитарно-противоэпидемических мероприятий по борбе с ОРИ и COVID-19 в организациях, на предприятиях, объектах торговли, общественного питания, на транспорте, а также при проведении новогодних праздничных мероприятий.

Предлагаем ознакомиться с данными руководством области рекомендациями. Несомненно, они будут полезны каждому из нас. Ведь в качестве наиболее эффективной меры, позволяющей разорвать цепочку распространения инфекции, специалисты называют режим ограничений и самоизоляции.

Рекомендации для работника, являющегося контактным с лицом,

имеющим признаки острой респираторной инфекции

по месту жительства

Если у вас дома кто-то из родных и близких, проживающих совместно с вами, заболел острой респираторной инфекцией (далее – ОРИ), вам необходимо соблюдать профилактические мероприятия, ежедневно утром и вечером измерять температуру тела, следить за своим самочувствием.

Вы должны на работе предупредить своего руководителя о контакте с заболевшими ОРИ родственниками и выполнять следующие рекомендации:

— во время работы и нахождения в общественных местах использовать средства защиты (маска, перчатки), производить смену масок каждые 2-3 часа;

— организовать свою работу с соблюдением социальной дистанции 1-1,5 м (провести перестановку рабочих столов, установить перегородки из оргстекла, организовать изолированный участок работы и др.), при наличии возможности – в отдельном кабинете;

— осуществлять проветривание помещения по 10-15 минут каждый час;

— не посещать без необходимости другие помещения предприятия, ограничить личные контакты по работе, использовать дистанционные способы общения с коллегами по работе (внутренняя связь, мобильные телефоны, интернет и др.);

— прием пищи осуществлять изолированно от других сотрудников в отдельном помещении либо посещать столовую на предприятии согласно смещенному графику в часы с наименьшей скученностью посетителей. По возможности для приема пищи использовать отдельную посуду и приборы;

— соблюдать гигиену рук каждый раз при снятии маски, перед ее надеванием, перед приемом пищи, после посещения санитарного узла и по мере необходимости. Используйте для гигиены рук антисептические средства на спиртовой основе.

ВНИМАНИЕ! В случае появления у вас признаков ОРИ в течение рабочего дня измерьте температуру тела, сообщите руководителю об ухудшении самочувствия и покиньте рабочее место. Вызовите врача на дом для оценки состояния вашего здоровья.

Рекомендации для руководителей предприятий

при выявлении у работников признаков острой респираторной

инфекции или если работник является контактным с лицом, имеющим

признаки ОРИ по месту жительства

При выявлении признаков острой респираторной инфекции (далее – ОРИ) у сотрудника (повышение температуры тела, наличие других характерных симптомов) при проведении «входного фильтра» или в течение рабочего дня вам необходимо:

* Отстранить сотрудника от работы, направить домой с минимальным количеством контактов и обязательным использованием СИЗ органов дыхания.

* Предупредить сотрудника о необходимости вызвать врача на дом.

Если работник является контактным с лицом, имеющим признаки ОРИ по месту жительства, вам необходимо организовать его трудовой процесс с учетом следующих рекомендаций:

обеспечить максимально возможную социальную дистанцию работника (изоляцию) в течение всего рабочего времени: перестановка рабочих столов, установка перегородок из оргстекла, организация изолированного участка работы, определение отдельного времени приема пищи по смещенному графику в столовой и др. При возможности – выделение отдельного рабочего кабинета и санитарно­-бытовых помещений;

организовать регулярную влажную уборку помещений с использованием моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с рекомендациями производителя по вирулицидному режиму, обращая особое внимание на дезинфекцию поверхностей, наиболее часто контактирующих с руками сотрудников;

соблюдать режим проветривания в помещениях;

осуществлять контроль за применением работником СИЗ органов дыхания и кожных покровов;

обеспечить работника антисептическими/дезинфицирующими средствами для обработки рук;

установить медицинское наблюдение за сотрудником (при наличии медработника).

С полным объемом мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Гомельского областного ЦГЭиОЗ в Рекомендациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях (от 21.09.2020 №7- 19/15320).

Алгоритм организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике ОРИ и коронавирусной инфекции на объектах общественного питания при проведении новогодних праздничных мероприятий

Руководителям и должностным лицам объектов организовать проведение следующих мероприятий:

Обеспечить постоянную и эффективную работу системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, исправность фрамуг, форточек для проветривания помещений. Осуществлять проветривание помещений каждые 2 часа. Оборудовать помещения устройствами для обеззараживания воздуха (по возможности). Обеспечить расстояние между столиками в обеденных залах 1,5 метра. Информировать посетителей о необходимости соблюдения безопасной дистанции не менее 1-1,5 метра и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания для возможности приобретения их посетителями. Не допускать скопления посетителей. Обеспечить контроль за:

— состоянием здоровья физических лиц (посетителей) (проведение обязательной термометрии) на входе перед проведением мероприятия. Не допускать для участия в нем физлиц с температурой выше 37° С;

— состоянием здоровья работников объекта (не мене 2 раз в день с проведением обязательной термометрии, в т. ч. перед приходом на работу) с отражением результатов в специальном журнале контроля;

использованием средств защиты органов дыхания физлицами в период проведения корпоративных встреч, в т. ч. во время танцев, общений и т.д. (за исключением приема пищи);

использованием работниками средств защиты органов дыхания и рук, регулярностью их замены (ношение одноразовых перчаток не более одного-двух часов, при повторном использовании текстильных перчаток стирать их при температуре не ниже 60°С, затем гладить утюгом с паром).

Обеспечить должные условия для соблюдения правил личной гигиены посетителями и работниками объекта (наличие жидкого мыла, антисептика для рук в дозаторах, электоро- или одноразовых полотенец в санитарных узлах для посетителей и персонала, в производственных помещениях). При входе в объект оборудовать места для обработки рук посетителей антисептиками в дозаторах (предпочтение локтевым и сенсорным дозатарам). Обеспечить контроль их регулярной заправки.