За сутки в Беларуси зарегистрированы 1796 пациентов с COVID-19, выписаны 1310. ОБ этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.



Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 148 953 человека с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели 126 084 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1215 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 18 574 теста. Всего в стране проведено 3 449 089 тестов.