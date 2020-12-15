За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 911 пациентов с COVID-19, выписаны 1 658. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 164 059 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 141 443 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 282 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8 704 теста. Всего в стране проведено 3 634 324 теста.