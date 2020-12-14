2020-й год заканчивается. У каждого из нас свои воспоминания о нем. Однако есть событие, которое коснулось каждого из нас. Это пандемия коронавируса. «Авангард» решил узнать у жителей Буда-Кошелева, как COVID-19 повлиял на их жизнь и планы.

Людмила Кузьмина, пенсионер:

– Пока коронавирус никак не повлиял на мою жизнь. Когда была первая волна, я очень боялась за близких, за себя. Сейчас этого страха нет. Наверное, адаптировалась.

Валерий Картавенко, слесарь

СП «АМИПАК»-ОАО:

– Социальная дистанция, масочный режим – вот новшества, которые внёс коронавирус в мою жизнь. В остальном всё без изменений. Сказать, что из-за пандемии пришлось менять свои планы, я не могу.

Людмила Василенко, работник Буда-Кошелевской ЦРБ:

– Конечно, коронавирус внёс свои коррективы. Например, не состоялась долгожданная встреча с одногруппниками, которая давно была запланирована. Во время первой волны было страшно за здоровье близких и за себя. Сейчас я уже привыкла и отношусь к этой ситуации спокойнее.

Юлия Липская, специалист по кадрам ООО «Вахавяк Плюс»:

– Летом планировалась поездка в санаторий. Из-за пандемии её пришлось отменить. Конечно, коронавирус изменил жизнь. Это обязательный масочный режим, социальная дистанция, обработка рук. Однако все должны понимать: соблюдая эти простые правила, мы сможем уберечь себя и своих близких.

Юрий ЕЖОВ

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