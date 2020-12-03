В последнее время на приеме в поликлинике или больнице врач может надеть на палец пациента небольшое устройство. Оно называется пульсоксиметр. Подробнее об этом приборе корреспонденту «Гомельскай праўды» рассказала врач-пульмонолог областной туберкулезной клинической больницы Ольга Лемешко.



– Пульсоксиметрия – неинвазивный метод исследования, который позволяет определить степень насыщения артериальной крови кислородом (сатурацию) и частоту сердечных сокращений (пульс), – пояснила Ольга Алексеевна. – Пульсоксиметром давно пользуются врачи, особенно в отделениях реанимации. В условиях распространения COVID-19 он стал одним из самых доступных и незаменимых приборов в поликлиниках и приемных отделениях больниц, который помогает контролировать состояние пациентов с коронавирусной пневмонией и быстро оценивать степень тяжести дыхательной недостаточности.

Бить тревогу нужно, когда пульсоксиметр показывает уровень насыщения крови кислородом ниже 95%

Пользоваться пульсоксиметром несложно, достаточно следовать инструкции: надеть прибор на указательный палец и нажать кнопку. На небольшом электронном табло появятся две цифры: первая – уровень насыщения крови кислородом, вторая – частота сердечных сокращений. У здорового человека сатурация в среднем 98–99%. При этом стоит учитывать, что на показатели могут повлиять какие-либо хронические или острые сердечно-сосудистые заболевания, которые сопровождаются нарушением периферической микроциркуляции.

Что касается COVID-19, то стоит бить тревогу, когда у пациента еще на уровне диагностики (при появлении первых симптомов инфекции) или на амбулаторном этапе при клиническом подозрении на пневмонию показания насыщения крови кислородом ниже 95%. Это уже свидетельствует о проявлении дыхательной недостаточности I степени. Показатели ниже 90–88% могут быть основанием для кислородотерапии, если исключены другие патологии.

– Тем, кто самостоятельно приобрел пульсоксиметр, можно пользоваться прибором по мере ухудшения самочувствия, каждый час либо каждые 6–8 часов (как это делают в стационарах). Но как только показатели начнут снижаться, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением, – подчеркнула врач-пульмонолог.

Купить пульсоксиметр можно в магазинах медтехники и частных фармацевтических отделениях, которые продают медоборудование. Также много вариантов прибора в интернете. Цены варьируются в зависимости от производителя, но поскольку все приборы технически однотипные, ориентируйтесь исключительно на свой бюджет. Также не лишним будет приобрести прибор предприятиям и пожилым людям, у которых дыхательная недостаточность может протекать в скрытой форме.

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