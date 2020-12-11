Как отметили в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома за поиском работы за 10 месяцев текущего года к специалистам службы занятости обратились 416 человек, оказано содействие в трудоустройстве 273 жителям района.

Алгоритм взаимодействия службы занятости с гражданами довольно прост. Жителям района достаточно обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2 или позвонить по тел.

7-74-54, 7-74-56.

Специалисты, с учетом пожеланий, подберут подходящую вакансию или предложат иные варианты. Что имеется ввиду? Речь идет о предоставлении безвозмездной субсидии для организации предпринимательской деятельностью или подготовке, переподготовке и повышении квалификации по востребованным профессиям. Причем, на время обучения за государственный счет выплачивается стипендия, компенсируются расходы на проезд к месту учебы. К слову, 11 человек уже воспользовались возможностью и получили субсидию, а 17 граждан получили новую профессию.

По состоянию на 1 ноября в районе насчитывается 571 вакансия. Более предметно о каждой из них, требованиях, предъявляемых к соискателям, уровне заработка можно узнать на портале госслужбы занятости по адресу gsz.gov.by.